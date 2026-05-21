과거 '슬기로운 의사생활'에서 활약했던 '허수아비' 정문성 / 사진제공=KT스튜디오지니, tvN

'허수아비'에서 연쇄살인범으로 등장하는 배우 정문성 / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 정문성이 '허수아비'에서 선과 악을 넘나드는 연기를 보여주고 있다. 한편 정문성은 tvN '슬기로운 의사생활' 시리즈에서 도재학 역을 맡아 대중의 눈길을 끈 바 있다.정문성은 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 평범한 서점 주인 이기환과 연쇄살인범 이용우를 오가며 섬세한 연기를 보여주고 있다. '허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다.앞서 '허수아비' 9, 10회에서는 이용우가 적어둔 수수께끼 같은 숫자의 비밀이 하나씩 풀리기 시작했다. 이용우는 2019년 현재, 강태주(박해수 분)와의 일대일 대담에서 윤혜진(이아린 분)의 살인 뿐만 아니라 7차 사건 역시 자신이 저질렀다고 자백했다.특히 해당 장면에서 정문성은 강태주를 끊임없이 흔드는 눈빛과 여유로운 태도를 보여주며 대화의 주도권을 잡았다. 또 과장된 표현 대신 절제된 움직임과 미세한 표정 변화를 보여주며 공포심을 유발했다. '허수아비'의 중심에서 묵직한 존재감을 발휘하며 열연하고 있는 정문성이 남은 회차에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'허수아비'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr