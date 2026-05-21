사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트가 전 세계 극장에서 실시간 중계된다.다음 달 13일 열리는 방탄소년단의 부산 콘서트 2일차 공연을 극장에서 실시간으로 감상할 수 있는 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN: LIVE VIEWING'이 확정됐다. 라이브 뷰잉을 통해 전 세계 팬들이 시공간의 제약에서 벗어나 공연을 즐길 수 있게 됐다.오는 6월 13일 80여 개 국가/지역, 3800개 이상의 상영관에서 라이브 뷰잉을 진행한다. 지역별 시차도 고려한다. 유럽 지역에서는 공연 종료 후 1~2일 이내에 딜레이 중계된다. 국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 멀티플렉스 3사에서 감상할 수 있다.방탄소년단은 지난 2022년 10월 부산 아시아드 주경기장에서 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'Yet to Come' in BUSAN'을 개최했다. 이들은 약 3년 8개월 만에 같은 장소에서 공연을 연다. 특히 6월 13일은 방탄소년단의 데뷔 기념일이란 점에서 의미를 더한다.방탄소년단은 지난 3월 고양 콘서트를 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 총 85회 규모의 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''을 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr