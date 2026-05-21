[사진=초록뱀엔터테인먼트]

배우 성이언이 초록뱀엔터테인먼트(이하 '초록뱀엔터')에 둥지를 틀었다.21일 초록뱀엔터는 성이언과의 전속계약 소식을 알리며 "성이언은 탄탄한 연기력과 흡인력을 겸비한 배우다. 성이언이 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라 밝혔다.성이언은 드라마 '세 번째 결혼' '내일' '검사내전' '보좌관 1, 2', 티빙 숏 오리지널 '닥쳐, 내 작품의 빌런은 너야', 웹드라마 '러브로큰' 등에서 다채로운 캐릭터를 맡았다.성이언은 오는 7월 6일 첫 방송되는 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서'에서 남자 주인공 임지후 역을 맡아 치명적인 매력 발산을 예고한다.성이언이 연기할 임지후는 한국아트앤컬처센터 본부장으로, 겉모습은 시니컬한 냉미남의 정석처럼 보이지만, 속은 다정함과 단호함을 동시에 지닌 완벽한 인물이다. 여기에 타고난 피아노 재능을 지닌 아티스트이기도 한 임지후는 유년 시절의 외로움과 트라우마를 극복하기 위해 끊임없이 노력하는 인물이다. 성이언은 훤칠한 외모와 키, 깊이 있는 눈빛과 세련된 분위기로 임지후의 섬세한 예술가적 면모와 차갑지만, 다정한 본부장의 매력을 다채롭게 그려낼 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr