윤후 여자친구, 눈 성형 2번 했다더니…산뜻한 프로필 공개

최재원의 딸이자 윤후의 여자친구인 최유빈이 프로필 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최유빈은 산뜻하고 밝은 미모를 자랑했다. 최근 쌍커풀 수술 2번했음을 고백하기도 했다.한편 최유빈은 tvN STORY, E채널 ‘내 새끼의 연애2’에 출연해 가수 윤민수의 아들 윤후와 러브라인을 형성하며 많은 사랑을 받았다. 두 사람은 종영 이후 ‘현실 커플’로 발전한 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr