이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 가수 겸 배우 비(정지훈)가 김태희의 ‘독박 육아’ 오해에 대해 입을 열었다.20일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 비가 게스트로 출연했다.이날 유재석은 앞서 ‘유퀴즈’에 출연했던 김태희를 언급했고, 비는 “그 이야기는 꼭 해야 한다”며 웃었다.비는 “당시 침대에서 아내를 안고 같이 ‘유퀴즈’를 보고 있었다. 너무 잘했다고 하면서 보고 있었는데, 마지막에 육아 스트레스를 이야기하면서 눈물을 글썽이는 장면에서 끝이 났다”고 말했다.이어 “그 장면 이후 연락이 엄청 왔다. 숏폼으로도 많이 돌더라. 사람들이 ‘집에서 육아 안 도와주냐’고 하더라”며 억울함을 드러냈다.비는 “등원, 하원도 내가 다 한다”고 강조했고, “형도 아시지 않냐. 애들은 엄마를 더 찾는다”고 토로했다.이에 유재석은 “아빠를 더 찾는 집도 있다. 아빠가 더 양육하면 그렇다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.비는 두 딸을 향한 애정도 드러냈다. 그는 “어렸을 때 누가 내 옆에 있었던 기억이 없다. 혼자 돈 모아서 혼자 놀이공원에 갔다”며 어린 시절을 떠올렸다.이어 “그래서 나는 아이들한테 더 잘하려고 노력한다. 아이들이 ‘오늘 행복했어’라고 하면 그걸로 됐다”고 말했다.또 비는 김태희와의 다른 교육관도 공개했다. 그는 “저는 아이들한테 공부하지 말라고 하는 편인데, 아내는 계획적으로 시키는 스타일”이라고 설명했다. 그러면서 “우리 아이들이 너무 치열하게만 살지 않았으면 좋겠다. 남들이 좋아해 주지 않아도 스스로를 사랑할 줄 아는 사람이 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr