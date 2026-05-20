가수 하성운 / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 11일부터 17일까지 '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 현재 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연 중이다. 또 그는 지난 5일 자신의 SNS에 워너원 멤버 라이관린과 나눈 대화를 캡처해 업로드했다. 사진에는 라이관린이 "형 아까 왜 울었어요"라고 묻는 말이 담겨 웃음을 자아냈다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 최근 럭셔리 브랜드 캐나다구스(CANADAGOOSE)와 함께한 주연의 2026 봄/여름 컬렉션 화보가 공개됐다. 해당 화보에는 주연의 매혹적인 비주얼이 담겼다. 주연은 도시를 배경으로 여러 의상을 스타일리쉬하게 소화해내며 눈길을 끌었다.3위는 가수 배진영이다. 배진영은 지난 9일 서울 성수동 모처에서 진행된 스포츠 브랜드 케이스위스 오픈 기념 포토 행사 일정에 참석했다. 그는 현실판 만찢남 다운 면모를 보여주며 대중의 이목을 끌었다. 한편 배진영은 현재 하성운과 함께 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연하고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 야외 페스티벌 가고 싶은 여자 가수는?', '같이 야외 페스티벌 가고 싶은 남자 가수는?', '같이 야외 페스티벌 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 야외 페스티벌 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr