'무명전설' 황윤성이 가수 이찬원에게 고마운 마음을 표현했다. / 사진제공=텐아시아DB, MBN

20일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 MBN '무명전설' TOP7 기자간담회에서 가수 황윤성이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MBN

가수 황윤성이 절친 이찬원에게 고마운 마음을 표했다.20일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 MBN '무명전설 - 트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설') TOP7 기자간담회가 열렸다. 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네가 참석했다.지난 13일 종영한 '무명전설'은 이름보다 실력, 경력보다 무대의 진심으로 승부하는 사내 99인의 치열한 전설 도전기를 담아낸 오디션 프로그램이다.최종 4위를 기록한 황윤성은 TOP7에 등극한 소감을 밝혔다. 그는 "살다보니 이런 날도 있구나 싶더라. 감사한 하루하루"라며 "처음에는 결승까지 올 수 있을까 막연한 걱정이 들었다. 이렇게 멋진 형, 동생들과 함께 TOP7이 된 것이 너무 영광스럽다"고 말했다.이어 평소 절친한 사이인 가수 이찬원에 대해서도 언급했다. 그는 "매 경연 무대가 끝날 때마다 새벽 늦은 시간인데도 응원의 연락을 줬다"며 "최종회를 보고서는 어쩌면 나보다 더 기뻐하더라. 진심으로 고마웠다"고 이야기했다.TOP7에 등극할 수 있었던 자신만의 매력을 묻자 황윤성은 "밝고 긍정적인 에너지"라고 답했다. 그러면서 "방송을 보니 웃을 때 얼굴이 귀엽게 나오더라. 그런 모습도 좋게 봐주셨다고 생각한다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr