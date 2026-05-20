‘32kg 감량’ 트랜스젠더 풍자, 육아 잘하네…랄랄 딸과 에너제틱하게

32kg 감량에 성공한 크리에이터 풍자가 랄랄의 딸과 놀아줬다.최근 풍자는 랄랄의 딸인 서빈 양을 만났다. 풍자는 에너제틱하게 서빈 양을 육아하고 있다.한편 랄랄은 1992년생으로 올해 33세다. 195만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며, 2024년 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺어 같은해 7월 딸을 출산했다. 현재는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr