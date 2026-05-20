그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 빌보드 메인 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.
19일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(5월 23일 자)에 따르면, 캣츠아이의 'PINKY UP(핑키 업)'은 '핫 100' 차트 76위를 차지했다. 지난 4월 25일 자 차트에서 28위를 기록한 이후 5주째 차트 진입에 성공하며 꾸준한 인기를 증명했다.
글로벌 송 차트에서의 활약도 두드러진다. 'PINKY UP'은 빌보드 '글로벌 200' 80위, '글로벌(미국 제외)' 96위에 안착했다. 또한 지난해 6월 발매된 라틴 팝 장르의 'Gabriela(가브리엘라)' 역시 해당 차트에서 각각 134위와 132위를 기록했다. 이 곡은 발매 후 47주간 차트에 머물며 식지 않는 인기를 과시했다.
'Gabriela'가 수록된 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 136위를 기록하며 46주 연속 차트인 기록을 세웠다. 지난 2025년 7월 해당 차트에서 최고 4위까지 올랐던 이 앨범은 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트 44위에도 올라 실물 음반을 향한 지속적인 수요를 확인시켰다.
오는 25일(현지시간)에는 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 '아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)'에 참석한다. 캣츠아이는 '뉴 아티스트 오브 더 이어(New Artist of the Year)'를 비롯해 총 3개 부문 후보에 올랐으며, 시상식 무대 또한 선보일 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
19일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(5월 23일 자)에 따르면, 캣츠아이의 'PINKY UP(핑키 업)'은 '핫 100' 차트 76위를 차지했다. 지난 4월 25일 자 차트에서 28위를 기록한 이후 5주째 차트 진입에 성공하며 꾸준한 인기를 증명했다.
글로벌 송 차트에서의 활약도 두드러진다. 'PINKY UP'은 빌보드 '글로벌 200' 80위, '글로벌(미국 제외)' 96위에 안착했다. 또한 지난해 6월 발매된 라틴 팝 장르의 'Gabriela(가브리엘라)' 역시 해당 차트에서 각각 134위와 132위를 기록했다. 이 곡은 발매 후 47주간 차트에 머물며 식지 않는 인기를 과시했다.
'Gabriela'가 수록된 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 136위를 기록하며 46주 연속 차트인 기록을 세웠다. 지난 2025년 7월 해당 차트에서 최고 4위까지 올랐던 이 앨범은 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트 44위에도 올라 실물 음반을 향한 지속적인 수요를 확인시켰다.
오는 25일(현지시간)에는 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 '아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)'에 참석한다. 캣츠아이는 '뉴 아티스트 오브 더 이어(New Artist of the Year)'를 비롯해 총 3개 부문 후보에 올랐으며, 시상식 무대 또한 선보일 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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