드림아카데미 KATSEYE 캣츠아이/ 사진제공=하이브x게펜 레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 빌보드 메인 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.19일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(5월 23일 자)에 따르면, 캣츠아이의 'PINKY UP(핑키 업)'은 '핫 100' 차트 76위를 차지했다. 지난 4월 25일 자 차트에서 28위를 기록한 이후 5주째 차트 진입에 성공하며 꾸준한 인기를 증명했다.글로벌 송 차트에서의 활약도 두드러진다. 'PINKY UP'은 빌보드 '글로벌 200' 80위, '글로벌(미국 제외)' 96위에 안착했다. 또한 지난해 6월 발매된 라틴 팝 장르의 'Gabriela(가브리엘라)' 역시 해당 차트에서 각각 134위와 132위를 기록했다. 이 곡은 발매 후 47주간 차트에 머물며 식지 않는 인기를 과시했다.'Gabriela'가 수록된 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 136위를 기록하며 46주 연속 차트인 기록을 세웠다. 지난 2025년 7월 해당 차트에서 최고 4위까지 올랐던 이 앨범은 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트 44위에도 올라 실물 음반을 향한 지속적인 수요를 확인시켰다.오는 25일(현지시간)에는 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 '아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)'에 참석한다. 캣츠아이는 '뉴 아티스트 오브 더 이어(New Artist of the Year)'를 비롯해 총 3개 부문 후보에 올랐으며, 시상식 무대 또한 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr