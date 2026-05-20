방송인 이영자가 고(故) 최진실 딸 결혼식장에서 축하의 말을 건네고 있다. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

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방송인 이영자가 고(故) 최진실 딸의 결혼식에서 고인을 언급하며 안타까운 마음을 표했다.최준희는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "제 결혼식은 왜 이렇게 눈물 콧물만 나오는지 나 원 참"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희의 결혼식 당일 연예인 하객들이 인터뷰를 진행하고 있는 모습. 무채색 스타일링으로 하객룩을 뽐낸 이영자는 "준희야 결혼 진심으로 축하하고 늘 행복하길 바라"라며 인사를 건넸다.이후 이영자는 잠시 머뭇거리더니 "어... 엄마가 함께했다면 더 좋았을 텐데"라며 "엄마 대신 몇 배, 천 배 만 배 더 축하한다"라고 진심을 전했다.이영자는 모델 이소라, 홍진경, 그리고 고 최진실과 친목 모임에 속할 정도로 고인과 친분이 깊었다.최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 사회는 조세호가 맡았으며, 하객으로는 생전 고인과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석해 든든하게 조카 최준희의 곁을 지켰다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr