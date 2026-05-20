사진 제공=DEUL

싱어송라이터 로이킴이 자신의 음악적 색깔로 명곡을 재해석한 리메이크 앨범을 선보인다.로이킴은 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'을 발매한다. 이번 앨범은 오랜 기간 대중의 사랑을 받아온 명곡들을 로이킴의 음색과 감성으로 재해석해 담아냈다.이번 새 앨범은 '어른이라는 이름으로 무뎌진 오늘, 잊고 있던 나의 낭만을 찾아'라는 기획 의도를 바탕으로 제작됐다. 로이킴은 시간의 흐름과 성장에 관한 고민을 곡 전반에 투영했다. 순수했던 과거와 현재의 감정을 담담하게 연결하며 청자들에게 위로와 공감을 건네고자 한다. 특히 다시 돌아갈 수 없는 순간의 아름다움과 치열했던 청춘의 기억을 음악으로 마주한다는 의미를 담았다.수록곡은 '앵콜요청금지', '스물다섯, 스물하나', 'Smile Boy', '왜 그래', '한 사람을 위한 마음', '바람의 노래' 등 총 6곡이다. 1990년대부터 2010년대까지 시대를 상징하는 곡들을 선정해 로이킴만의 스타일로 완성했다는 점이 특징이다.앞서 로이킴은 공식 유튜브 채널 콘텐츠인 '커버해 봄'과 '미리 불러 봄'을 통해 다양한 명곡을 소화하며 음악적 역량을 보여준 바 있다. 최근에는 앨범 발매를 앞두고 수록곡 라이브 클립 시리즈를 순차적으로 공개해 팬들의 관심을 모았다. 해당 콘텐츠를 통해 로이킴은 한층 깊어진 감성과 탄탄한 가창력을 입증하며 이번 앨범에 대한 기대감을 높였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr