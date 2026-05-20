사진=그룹 에픽하이 타블로 SNS

그룹 에픽하이 타블로가 그룹 방탄소년단 RM과의 일화를 공유하며 팬들의 관심을 모았다.타블로는 지난 19일 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 "남준이 진짜 크라잉 트리 갔음"이라는 문구와 함께 방탄소년단 RM의 사진을 게시했다.사진에는 미국 스탠퍼드대학교 교정을 찾은 RM의 모습이 담겼다. 이 자리는 과거 타블로의 학력 공방을 다룬 다큐멘터리 영상이 촬영된 장소다. 에픽하이는 지난해 이곳을 다시 방문해 '크라잉 트리(Crying Tree)'라는 명칭을 붙이며 과거의 기억을 유머로 재해석해 주목받은 바 있다.지난 3월 유튜브 채널에 게시된 에픽하이의 콘텐츠 ‘EPIKASE’에는 방탄소년단 RM과 슈가가 동반 출연했다. 해당 방송에서 타블로는 스탠퍼드 스타디움 무대를 앞두고 있던 RM과 슈가에게 "'크라잉 트리'에서 단체 사진을 찍어보라"고 제안하며, "액운을 떨치는 데 좋은 곳"이라고 농담을 던져 현장을 폭소케 했다.이번 방문에서 RM은 과거 타블로가 입었던 옷차림과 비슷한 스타일을 연출하며 재치를 발휘했다. 해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "진짜로 갔구나", "착장까지 따라 한 게 너무 웃기다", "우정 보기 좋다", "타블로 찐 감동일 듯" 등의 댓글을 남기며 호응하고 있다.한편 에픽하이는 오는 7월 4일과 5일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 후 첫 팬미팅인 '동창회'를 열고 관객들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr