사진 제공=YH엔터테인먼트

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그룹 제로베이스원이 컴백한데 이어, 제로베이스원 출신 멤버들이 포함된 앤더블이 데뷔 앨범 하이라이트 메들리를 공개했다.앤더블은 지난 19일 공식 SNS에 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)의 하이라이트 메들리를 올렸다.미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'는 앤더블이 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로, '호기심'을 주제로 구성됐다. 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증, 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어낼 예정이다.'Sequence 01: Curiosity'에는 타이틀곡 'Curious'(큐리어스)를 포함해 다채로운 장르의 5곡이 담겼다. 타이틀곡 외에도 서브 타이틀곡 'Aura'(아우라), 수록곡 'Sugar Rush'(슈가 러쉬), 'Bed'(베드), 'Happy &'(해피앤드) 등이 수록됐다.이 가운데 타이틀곡 'Curious'는 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 EDM 곡이다. 새로운 시작의 순간, 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감을 녹여냈다. 멤버 장하오와 리키가 작사에 참여했다.앤더블의 데뷔 앨범은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr