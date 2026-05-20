지난 19일 '허수아비' 10회가 방송됐다. / 사진제공=ENA

지난 19일 '허수아비' 10회가 방송됐다. / 사진제공=ENA

지난 19일 '허수아비' 10회가 방송됐다. / 사진제공=ENA

배우 박해수, 이희준의 주연작 '허수아비'가 10회에서 7.8% 자체 최고 시청률을 기록했다.지난 19일 방송된 ENA 월화드라마 '허수아비' 10회에서 강태주(박해수 분)는 차시영(이희준 분)이 묻어둔 진실, 또 다른 연쇄살인 피해자 윤혜진(이아린 분)의 시신을 찾아 나섰다. 또 강순영(서지혜 분)이 차무진(유승목 분)의 혼외자라는 사실이 밝혀져 충격을 안겼다.'허수아비' 10회는 전국 7.9% 수도권 평균 7.8%로 자체 최고 시청률을 경신했다. 전국 기준 분당 최고 8.8%을 기록하며 월화드라마 및 전채널 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아, 유료가구 기준)이날 방송에서 강태주는 유일하게 믿었던 막내 형사 박대호(류해준 분)가 시신 은닉 과정에 가담했다는 사실에 "어떻게 인간이 그딴 짓을 해"라고 분노했다. 그러자 박대호는 자신도 잘못을 되돌리기 위해 수색 전날 시신을 제자리에 꺼내뒀지만, 누군가 먼저 이를 다시 빼돌렸다는 사실을 털어놓았다. 강태주는 그 배후에 차시영이 얽혀있다고 의심했다.그런 가운데 차시영은 약혼녀 김희진(홍비라 분)으로부터 충격적인 사실을 알게 됐다. 아버지 차무진에게 또 다른 혼외자가 있었고, 그가 바로 강태주의 여동생 강순영이란 것이었다. 이후 차무진은 강순영을 찾아가 "앞으로는 남은 인생 내 딸로 살거라. 너와 내 아이를 지켜주마"라고 제안했다.강태주는 강순영이 자신의 만류에도 차무진의 곁으로 향했다는 사실을 알고 차시영을 찾아가 따졌다. 이에 차시영은 강태주에게 그동안의 일들을 모두 사과하고 잘 지내고 싶다는 뜻을 밝혔다. 하지만 강태주의 생각은 달랐다.강태주는 수를 읽히고도 흔들리지 않았다. 그는 되려 "증거가 있다"라며 진범의 것으로 보이는 방사성 동위원소 검사지를 건넸다. 이는 연쇄 살인사건과 전혀 관련 없는 김병철(김은석 분)의 것이었다. 강태주는 차시영이 미끼를 물려 하자 곧바로 윤혜진의 행방을 찾기 위해 거래를 시도했다. 하지만 차시영은 윤혜진을 찾는 것을 도와준다면서도 그 시점만은 자신이 정하겠다고 밝혔다. 그 날짜는 바로 다음 살인 사건이 벌어지는 날이었다,완벽한 거래처럼 보였지만 아니었다. 박상범(길은성 분)은 윤혜진의 시신이 있는 곳을 알려주겠다며 강태주를 야산으로 이끌었다. 그리고 강태주의 뒤통수를 가격해 그를 구덩이로 빠뜨렸다. 잠시 정신을 잃고 다시 눈을 뜨자 차시영이 강태주를 지켜보고 있었다. 윤혜진을 돌려달라는 강태주의 절규와 진실을 묻어두려는 차시영의 모습이 대비를 이뤘다. 이후 차시영은 "이게 우리 마지막이라니 유감이다. 다시는 보지 말자"라며 강태주를 땅에 묻었다.임석만(백승환 분)의 최종 공판도 열렸다. 임석만은 연쇄살인범이라는 누명은 벗었지만 여전히 7차 사건의 모방범으로 의심받았다. 서지원(곽선영 분)은 홀로 끝까지 사건의 진위를 파악했다. 그러던 중 임석만의 누나 임지혜(장선 분)와의 대화를 통해 그의 무죄를 깨달았다. 임석만은 사건 당일 임지혜와 만나고 돌아오는 길이었고, 이를 비밀로 해달라는 누나의 부탁에 알리바이를 밝히지 않았던 것이었다. 그러나 결국 임석만은 무기징역을 선고받았다. 그리고 30년이 지나 7차 사건 역시 이기환(정문성 분)이 저질렀다는 사실이 밝혀지며 안타까움을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr