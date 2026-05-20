배우 이민호가 미쟝센단편영화제 명예 심사위원이 됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 이민호가 제22회 미쟝센단편영화제 명예 심사위원에 선정됐다. 이민호는 영화제의 '인정사정 볼 것 없다' 섹션 명예 심사위원으로 위촉돼 단편영화 심사에 나설 예정이다. 글로벌 무대에서 활동을 이어가고 있는 이민호가 이번 영화제를 통해 어떤 시각과 메시지를 보여줄지 관심이 모인다.이민호는 오는 6월 18일 개막하는 제22회 미쟝센단편영화제에서 '인정사정 볼 것 없다' 섹션 명예 심사위원으로 함께한다.미쟝센단편영화제는 국내 유일의 장르 단편영화제로, 한국 영화계를 이끌 신인 감독과 배우들의 대표적인 등용문으로 자리매김해왔다. 매해 개성 있는 영화적 시선과 새로운 창작 에너지를 조명해왔으며, 자신만의 작품 세계를 구축한 아티스트들이 명예 심사위원으로 참여해왔다.이번 영화제에서 명예 심사위원으로 위촉된 이민호는 드라마 '상속자들', '푸른 바다의 전설', '더 킹 : 영원의 군주', '별들에게 물어봐', 애플 TV+ '파친코' 시리즈 등 다양한 작품을 통해 국내외 시청자들의 사랑을 받아왔다. 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼과 존재감으로 글로벌 배우로서의 입지를 다져왔다.영화 '전지적 독자 시점'에서는 강렬한 액션과 캐릭터 소화력을 선보였으며, 차기작 '암살자(들)'을 통해 또 한 번 새로운 모습을 예고하고 있다. 스크린과 OTT를 오가며 활동 중인 이민호는 이번 영화제 참여를 통해 차세대 창작자 발굴과 단편영화 저변 확대에도 힘을 보탤 예정이다.또한 단편영화를 향한 관심과 글로벌 프로젝트를 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 이번 심사에 의미를 더한다. 다양한 현장에서 축적한 시각과 감각으로 어떤 평가와 통찰을 보여줄지 관심이 쏠린다.이민호가 명예 심사위원으로 참여하는 제22회 미쟝센단편영화제는 오는 6월 18일부터 23일까지 6일간 CGV 용산아이파크몰에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr