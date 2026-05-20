'메추리원정대' 포스터./사진제공=코미디TV

코미디TV 대표 먹방 예능 '맛있는 녀석들'이 시청률 0%대를 기록하는 가운데, 새 먹방 예능 '메추리 원정대'가 베일을 벗는다.'메추리 원정대'는 단순히 '많이', '맛있게' 먹는 기존 먹방에서 탈피, 오감을 동원해 메뉴와 맛의 비결을 맞히는 '뇌섹 먹방'이다. '메뉴 추리 원정대'가 되어 숨은 노포부터 핫플레이스까지 찾아가 베일에 싸인 음식을 집요하게 탐색하는 과정을 담는다. 오는 5월 31일 오후 10시 첫 방송된다.이번 원정대에는 장성규와 크리에이터 말왕이 합류했다. 두 사람은 제작진이 던지는 초확대 사진, 철가방 속 숨겨진 식재료 등 촘촘한 단서들을 풀어나가며 정답을 향한 치열한 두뇌 싸움을 펼칠 예정이다.제작진은 “맛집을 찾아가는 과정에 ‘추리’라는 장치를 더해 익숙한 먹방을 새로운 방식으로 즐길 수 있는 프로그램을 만들고자 했다"며 “일요일 밤, 출출한 야식 본능과 정답을 맞히는 재미를 동시에 선사할 '메추리 원정대'의 첫 여정을 기대해 달라"고 전했다.한편, 코미디TV 대표 먹방 예능 '맛있는 녀석들'은 현재 0.2~0.4% 시청률에 머물고 있다. 지난 2월 '맛있는 녀석들'을 탄생시킨 이영식 PD가 다시 프로그램에 합류했지만, 시청률 상승은 이끌지 못했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr