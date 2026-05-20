그룹 싸이커스가 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스 민재가 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스 예찬이 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스 세은이 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스 준민이 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스 진식이 일곱 번째 미니 앨범 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 xikers(싸이커스)가 한층 선명해진 정체성과 자유분방한 에너지로 새로운 세계관의 시작을 알렸다.싸이커스(민재, 준민, 수민, 진식, 현우, 정훈, 세은, 유준, 헌터, 예찬)는 19일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 일곱 번째 미니앨범 'ROUTE ZERO : The ORA'(루트 제로 : 디 오라) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 컴백 소감을 밝혔다.이번 앨범은 데뷔 이후 이어온 'HOUSE OF TRICKY' 시리즈를 마무리하고 새롭게 펼쳐지는 세계관의 서막을 담았다. 'ROUTE ZERO : The ORA'는 정해진 미래를 따라가는 대신, 모든 좌표가 지워진 '루트 0'에서 스스로 길을 선택하는 이야기를 그린다. 싸이커스 역시 이번 앨범을 통해 팀의 방향성을 다시 세우고 자신들만의 길을 찾아가겠다는 의지를 담아냈다.타이틀곡 'OKay'(오케이)는 세상이 정해 놓은 규칙을 과감히 깨부수는 싸이커스의 거침없고 당당한 에너지를 담은 곡이다. 멤버 민재, 수민, 예찬이 작사에 참여하며 팀의 색깔을 더욱 짙게 녹여냈다.이번 컴백에는 단순한 콘셉트 변화 이상의 고민이 담겼다. 멤버들은 활동을 이어오며 팀의 정체성과 방향성에 대해 깊은 이야기를 나눴다고 입을 모았다. 특히 민재는 "데뷔 초부터 정말 다양한 콘셉트와 장르를 시도했는데 어느 순간 '우리를 한마디로 정의하기 어렵다'는 생각이 들었다"며 "너무 많은 걸 보여주려다 보니 오히려 정신없게 느껴질 수도 있겠다고 생각했다"고 털어놨다.이어 "우리가 추구하는 방향과 조금 다르다는 생각도 들었다"며 "멤버들과 자주 모여서 '우린 뭘 잘하는 팀인가', '싸이커스다운 게 뭘까'를 많이 고민했다"고 말했다. 그는 "이번 앨범은 싸이커스로서도 새로운 챕터지만 개인적으로도 새로운 시작 같은 앨범이었다"며 "정말 내가 보여주고 싶은 모습을 잘 보여주고 있는지 스스로 계속 질문하게 됐다"고 덧붙였다.민재는 "목표했던 모습에 아직 다가가지 못했다고 생각해서 작업도 더 열심히 했다"며 "틀에 박힌 방식보다는 우리가 진짜 잘할 수 있는 걸 담아내고 싶었다"고 말했다. 이어 "무대를 재밌게 즐기기 위해서는 결국 그만큼의 노력이 필요하다고 생각한다"며 "멤버들 모두 부족한 부분을 채우기 위해 연습과 작업에 몰입했고 서로 많이 의지하면서 준비했다"고 밝혔다.그 고민의 결과물은 앨범 전반에 녹아들었다. 이전보다 자유롭고 본능적인 에너지를 강조했고, 각자의 개성도 한층 선명하게 드러냈다. 민재는 타이틀곡 무대에 대해 "멤버들과 작두 타는 듯한 무대"라고 표현하며 강렬한 퍼포먼스를 예고했다.예찬은 "거칠고 길들여지지 않은 매력을 보여주는 곡"이라며 "싸이커스만의 당당한 에너지를 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 "랩을 할 때 하이톤이 강점인데 이번에는 새로운 시작인 만큼 톤의 높낮이를 다양하게 표현하려고 했다"며 "목소리 변화에도 집중해서 들어주시면 좋겠다"고 덧붙였다. 정훈 역시 "'뭐든지 오케이'라는 메시지처럼 못하는 게 없는 그룹이라는 걸 보여드리고 싶다"고 자신감을 드러냈다.이번 앨범은 멤버들의 참여도 역시 한층 높아졌다. 수민은 "가사와 디테일한 사운드 작업에 신경을 많이 썼다"며 "타이틀곡 백코러스에 애국가 멜로디를 넣어봤는데 한국을 알리고 싶은 마음에 담았다"고 밝혔다.7개월의 공백기 동안 쌓인 경험도 이번 앨범에 영향을 미쳤다. 세은은 "준비 기간 동안 멤버들과 정말 많은 이야기를 했다"며 "시상식과 공연 경험을 통해 성장한 모습을 앨범에 담아내고 싶었다"고 말했다. 현우는 "보컬 챌린지를 하면서 다양한 장르를 소화하는 연습을 많이 했다"고 덧붙였다.퍼포먼스뿐 아니라 라이브에도 공을 들였다. 예찬은 "안무가 굉장히 파워풀하고 숨이 많이 차는 편이라 연습실에서도 라이브 마이크를 착용한 채 실전처럼 연습했다"며 "AR도 거의 없이 맞춰 연습하며 라이브 완성도를 높이려고 했다"고 설명했다.무대 위에서 보여주고 싶은 팀의 색도 더욱 분명해졌다. 준민은 "예전에는 합을 맞추는 데 집중했다면 이번에는 각자의 개성을 더 드러내려고 했다"며 "개인 연습 시간을 늘리면서 자유분방한 에너지를 살리려 했다"고 말했다.이어 헌터는 "음악방송 1위와 국내외 음악 차트 1등이 목표"라며 "팬들과 함께 성장해 나가는 팀이 되고 싶다"고 밝혔다. 세은은 "한국에서 단독 콘서트를 열어 팬들과 추억을 만들고 싶고, 언젠가는 코첼라나 롤라팔루자 같은 큰 무대에도 서보고 싶다"고 바람을 드러냈다.마지막으로 진식은 "매 컴백마다 다양한 콘셉트와 무대를 보여주는 팀인 만큼 '역시는 역시 싸이커스다'라는 말을 듣고 싶다"고 말했다. 민재 역시 "한 계단씩 차근차근 올라가 가장 높은 곳에 도달하는 게 목표"라고 덧붙였다.싸이커스의 일곱 번째 미니앨범 'ROUTE ZERO : The ORA'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr