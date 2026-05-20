이은형이 스승의 날을 맞아 이벤트를 준비했다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡쳐

이은형이 아들 현조에게 선생님이 그려진 티셔츠를 입혔다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡쳐

개그우먼 이은형이 스승의 날을 맞아 아들 현조의 어린이집 선생님들을 위해 작은 이벤트를 마련했다.지난 19일 유튜브 '기유TV'에 공개된 영상에는 이은형이 아들 현조의 어린이집 선생님을 위해 스승의 날 선물을 준비하는 모습이 담겼다. 이은형은 "내일이 스승의 날이다"며 "어린이집 선생님들께서 이벤트처럼 현조 가방에 선물을 보내주시곤 한다. 어버이날에도 카네이션을 만들어 보내주셔서 나도 보답을 준비했다"고 설명했다.이은형은 먼저 손 편지 카드를 꺼내 들었다. 그는 카드에 적힌 문구를 언급하며 "(어린이집 선생님이란) 지구를 더 나은 곳으로 만들어 주시는 분 중에 한 분인 것 같다"고 말했다. 그러면서 "어려운 육아를 선생님들께 맡기며 한시름 놓게 되고 많이 배우게 된다"고 털어놨다.이은형은 티셔츠에 선생님들의 모습을 직접 그려 넣었다. 그는 "현조가 맨날 밥을 리필한다고 하더라. 조리사 선생님을 가장 공들여 그렸다"고 밝혔다. 티셔츠 뒷면에는 '선생님 감사합니다'라는 문구를 더했다. 스승의 날 당일 현조가 해당 티셔츠를 입고 등원해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr