김신영이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김신영은 '신여성' 24회에 출연해 이경실, 조혜련과 함께 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 '신여성' 영상 캡처

김신영이 과거 방송에서 조혜련과 복싱 경기를 하다가 코피를 쏟은 아찔한 비하인드를 공개했다.지난 19일 유튜브 채널 '롤링썬더' 콘텐츠 '신여성'에는 '김신영이 쏘아 올린 개인기에 웃참 실패한 신여성 촬영장 공개함'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 김신영이 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 함께 과거 예능 프로그램에서의 에피소드들을 방출했다.조혜련은 2006년 예능 '주먹이 운다'에서 김신영과 복싱 경기를 하게 된 일화를 밝혔다. 그는 "김신영과 붙게 됐는데 코가 보이더라. 코를 계속 때리면 쓰러질 것이라고 생각했다"며 당시를 회상했다.결국 조혜련은 김신영의 코를 정확히 두 번 가격했고, 실제로 김신영의 코피가 터지는 사태가 발생했다. 김신영은 "선배님이 '재밌게 나와야 하니 나 때려도 돼'라고 하셨지만, 어떻게 때리겠냐"며 난감했던 속내를 털어놓기도 했다.조혜련은 다른 방송에서 이경실과 복싱 경기를 펼쳤던 비하인드도 이야기했다. 이경실은 "가볍게 생각하고 경기에 임했는데 나를 강하게 두 번 때리더라"며 "두 대를 맞으니 정신이 번쩍 들었다. 그때부터 그냥 개싸움이 시작됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr