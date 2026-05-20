고(故) 최진실의 딸 최준희 결혼식에 참석한 모델 이소라가 인터뷰 중 울컥한 모습을 보였다. / 사진=최준희 SNS

모델 이소라가 고(故) 최진실의 딸 결혼식에서 눈물을 보였다.최준희는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "제 결혼식은 왜 이렇게 눈물 콧물만 나오는지 나 원 참"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희의 결혼식 당일 연예인 하객들이 인터뷰를 진행하고 있는 모습. 세련된 스타일링으로 하객룩을 빛낸 이소라는 "준희야 소라 이모야"라는 첫 마디를 뱉은 후 울컥한 듯 말을 잇지 못했고, 이내 화면 밖으로 사라져 보는 이들의 뭉클함을 자아냈다.이소라는 방송인 이영자, 홍진경, 그리고 고 최진실과 친목 모임에 속할 정도로 고인과 친분이 깊었다.최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 사회는 조세호가 맡았으며, 하객으로는 생전 고인과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석해 든든하게 조카 최준희의 곁을 지켰다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr