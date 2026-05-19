프니엘/ 사진 제공=비투비컴퍼니

솔로 컴백을 앞둔 그룹 비투비(BTOB)의 프니엘이 신곡 'IDKI'의 로고 모핑 영상을 공개했다.비투비 컴퍼니는 지난 18일 프니엘의 디지털 싱글 'IDKI'의 로고 모핑 영상을 선보였다.이와 함께 "Still driving circles around goodbye.(여전히 이별 주위를 맴돌며 드라이브하고 있다)"라는 멘트를 덧붙여 신곡의 아련한 분위기를 예고했다.모핑 영상에는 차량과 관련된 다양한 요소가 담겼다. 이번 티저는 앞서 공개된 커밍순 이미지인 신호등과 서사적으로 연결된다.빨간불 신호등 앞에서 이별을 받아들이지 못하고, 붉은 노을이 지는 도심과 짙은 어둠이 깔린 밤거리를 떠도는 화자의 쓸쓸한 감정이 시각적으로 구현됐다.영상 상단의 "네가 내 운명이라 생각했는데 요즘 뭔가 이상해(I really thought you were the one for me but these days something feels off)" 등의 영문 문구는 관계의 균열을 깨달은 화자의 복잡한 내면을 보여준다.프니엘의 신곡 'IDKI'는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr