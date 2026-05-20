텐아시아 DB
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천록담(이정)이 해병대 출신 훈련 조교로 변신한다.

20일 방송되는 채널A 반려견 갱생 리얼리티 ‘개와 늑대의 시간2’ 19회에서는 스페셜 MC 천록담과 함께하는 7기 ‘그럼에도 개를 키우려는 당신에게’의 첫 번째 이야기가 공개된다.

트로트 가수 겸 방송인 천록담은 해병대 훈련병 복장을 완벽하게 갖춰 입은 채 등장해 시선을 사로잡는다. ‘해병 1080기’ 출신이라 밝힌 그는 “안 되면 될 때까지 인간 개조의 용광로 출신”이라며 “반려견들도 개조시키겠다”고 남다른 자신감을 보인다.

현재 3살 믹스견 ‘니트’를 키우고 있는 천록담은 반려견 보호자로서의 공감 능력은 물론, 조교 못지않은 카리스마로 스튜디오의 이목을 집중시킨다.
사진=채널A
사진=채널A
하지만 유쾌한 분위기도 잠시, 이날 방송에서는 행복이 두 배가 될 줄 알았던 반려 생활이 오히려 위기로 변해버린 보호자들의 사연이 공개된다. 행복했던 가정에 피바람을 몰고 온 반려견들. 예상치 못한 위기를 맞은 보호자들의 현실이 공개되며 충격을 안긴다.

한편, ‘개와 늑대의 시간2’는 반려견 행동 교정을 넘어 보호자의 태도와 환경까지 들여다보는 프로그램이다.

채널A ‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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