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사진=채널A

천록담(이정)이 해병대 출신 훈련 조교로 변신한다.20일 방송되는 채널A 반려견 갱생 리얼리티 ‘개와 늑대의 시간2’ 19회에서는 스페셜 MC 천록담과 함께하는 7기 ‘그럼에도 개를 키우려는 당신에게’의 첫 번째 이야기가 공개된다.트로트 가수 겸 방송인 천록담은 해병대 훈련병 복장을 완벽하게 갖춰 입은 채 등장해 시선을 사로잡는다. ‘해병 1080기’ 출신이라 밝힌 그는 “안 되면 될 때까지 인간 개조의 용광로 출신”이라며 “반려견들도 개조시키겠다”고 남다른 자신감을 보인다.현재 3살 믹스견 ‘니트’를 키우고 있는 천록담은 반려견 보호자로서의 공감 능력은 물론, 조교 못지않은 카리스마로 스튜디오의 이목을 집중시킨다.하지만 유쾌한 분위기도 잠시, 이날 방송에서는 행복이 두 배가 될 줄 알았던 반려 생활이 오히려 위기로 변해버린 보호자들의 사연이 공개된다. 행복했던 가정에 피바람을 몰고 온 반려견들. 예상치 못한 위기를 맞은 보호자들의 현실이 공개되며 충격을 안긴다.한편, ‘개와 늑대의 시간2’는 반려견 행동 교정을 넘어 보호자의 태도와 환경까지 들여다보는 프로그램이다.채널A ‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr