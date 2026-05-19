넷플릭스, SNS

바타 여자친구인 지예은이 유재석을 이상형으로 꼽았다.19일 서울 동대문구 JW메리어트 동대문 그랜드볼룸에서 넷플릭스 새 예능프로그램 '유재석 캠프' 제작발표회가 진행됐다. 이날 유재석, 이광수, 변우석, 지예은과 정효민 PD, 이소민 PD, 황윤서 PD가 함께했다.이날 지예은은 "유재석 선배님과 '런닝맨'을 함께하고 있지만, 이렇게 2박 3일 동안 붙어 있는 건 처음이었다. '유재석은 유재석이구나' 이 말이 진짜로 나나오더라"라며 "선배님이 정말 '유재석 캠프'에 진심이셨다. '저렇게까지 따뜻한 사람이었나' 싶었다. 방송인 유재석이 아닌 '인간 유재석'을 느꼈다. 인간 유재석을 보고 제 마음속에서 더 이상형이 됐다. 원래 좋은 사람인 줄은 알았지만, 이렇게까지 정 많은 사람인 줄은 처음 알았다"라고 놀랐다.그러자 유재석은 "이상형은 유재석, 롤모델은 이광수, 남자친구는 바타"라고 센스 있게 정리했다. 지예은은 최근 바타와 공개 열애를 시작한 바 있다.여기에 지예은은 "존재만으로 힐링 변우석"이라고 받아쳤다.'유재석 캠프'는 '초보 캠프장' 유재석과 예측 불가 '직원' 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 오는 26일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr