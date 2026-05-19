이상민, 이수지 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서 ‘수지네 하숙’을 찾은 빌리의(Billlie) 츠키, 오마이걸(OH MY GIRL)의 미미, 개그우먼 김지유, 배우 이요원이 출연했다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

가수 이상민의 미담이 전해졌다.이상민은 지난 18일) 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 '수지네 하숙'을 찾은 빌리의(Billlie) 츠키, 오마이걸(OH MY GIRL)의 미미, 개그우먼 김지유, 배우 이요원을 만났다.이날 이상민은 게스트들의 등장부터 분위기를 이끌었다. 특히 미미가 하숙집 멤버들을 사로잡기 위한 필살기로 동안 비결을 공개, 탁재훈의 귀를 테이프로 뾰족하게 만들자 이를 본 이상민은 "재훈아! 너 내 동생 같다"라고 받아쳤다.이상민은 엑소(EXO) 음악에 맞춰 춤을 추는 츠키와 미미의 무대를 유심히 지켜보는가 하면, 츠키가 속한 빌리를 두고 "(윤) 종신이 형 회사 가수야"라고 언급하기도 했다. 이어 자신의 랩 발성과 비슷한 츠키에게 "이상민 성대모사 하면 돼"라며 자연스럽게 개인기를 유도했다.또한 이상민의 미담도 깜짝 공개됐다. 이상민은 이수지에게 "너 바닥에 있을 때부터 응원했잖아"라고 말하며 힘들었던 시절 곁에서 든든한 힘이 되어줬던 일화를 전했다.이요원과의 티키타카 역시 돋보였다. 이상민은 이요원에게 "돈 많아 보이는데 왜 하숙집 왔어요?"라고 농담을 건네고, MBTI 관련 에피소드에서는 남편의 입장을 대신 설명해주기도 했다.매주 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr