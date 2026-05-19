심우성은 '신입사원 강회장'에서 장영국 시장 역을 맡았다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

'신입사원 강회장'의 포스터 / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

배우 심우성이 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 장영국 시장 역으로 분해 이준영, 진구와 연기 호흡을 맞춘다.'신입사원 강회장'(이하 '강회장')은 사업의 신이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹 회장 강용호가 사고로 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 펼쳐지는 스토리를 담은 드라마다. 배우 이준영, 진구, 이주명, 전혜진 등이 출연한다.심우성은 극 중 재선을 준비 중인 장영국 시장 역을 맡았다. 장시장은 각 인물의 이해관계가 복잡하게 얽힌 상황에 휘말리며 극의 긴장감을 끌어올릴 예정이다. 특히 이야기 초반부에서 사건의 흐름을 촉발하는 인물로 활약하며 극의 몰입도를 높일 것으로 기대를 모은다.심우성은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '종이의 집: 공동경제구역', '썸바디', '수리남'을 비롯해 드라마 '정숙한 세일즈', '눈물의 여왕', 영화 '선데이리그', '늑대사냥' 등 장르를 넘나들며 진한 연기력을 선보였다. 그뿐만 아니라 뮤지컬 '빨래', 연극 '세상친구', '아카이노 바이크' 등 무대에서도 안정적인 연기 내공으로 관객과 호흡했다.특히 티빙 오리지널 드라마 '스터디그룹'에서는 조력자 형사 나태만 역으로 묵직한 존재감을 보여줬다. 폭넓은 경험으로 작품의 완성도를 높여온 심우성이 '강회장'에서 어떤 강렬한 인상을 남길지 기대가 모인다.'신입사원 강회장'은 오는 5월 30일 오후 10시 40분 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr