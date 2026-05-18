이수연, 케이크만 총 5단…팬들과 생일파티

이수연이 팬들과 함께 특별한 생일을 보냈다.이수연은 지난 17일 경기도 안양시 성결대학교 체육관에서 '명랑 운동회'를 개최했다. 이번 운동회는 이수연의 생일 다음 날 진행된 이벤트로 단순한 관람형 팬미팅을 넘어 팬덤 '온리연'과 직접 몸을 부딪치고 웃으며 소통할 수 있도록 기획되어 의미를 더했다.이날 이수연은 준비운동을 시작으로 다채로운 레크리에이션과 팬들이 준비한 노래 및 장기자랑을 함께하며 특별한 추억을 쌓았다. 특히 팬들이 깜짝 준비한 생일 케이크를 받은 이수연은 감사의 마음을 담아 오직 팬들만을 위한 특별한 무대로 화답했다.이수연은 소속사를 통해 "지난해에 이어 두 번째로 팬들과 생일을 보내게 되어 기쁘다. 팬들과 함께하는 운동회는 처음이라 저에게도 특별한 추억으로 남을 것 같다. 보내주신 응원과 사랑을 바탕으로 더욱 성장해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.한편 이수연은 현재 ‘현역가왕3’ 전국투어 콘서트를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr