배우 박준금이 드라마 종방연에 참석하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박준금이 자신의 유튜브 채널을 통해 가성비 좋은 피부과 시술을 추천했다. / 사진=유튜브 '매거진 준금' 영상 캡처

배우 박준금(65)이 보톡스 부작용에 대해 경고했다.지난 15일 유튜브 채널 '매거진 준금'에는 '박준금 피부과 가성비 시술'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 박준금은 "요즘 시대에 관리 안 하는 게 이상할 정도"라며 효율적으로 돈을 쓰면서도 효과를 극대화할 수 있는 피부과 시술을 추천했다.박준금이 가장 먼저 꼽은 시술은 피부 재생 주사였다. 그는 "비가 오나 눈이 오나 1년에 12번은 무조건 꽉 채워서 맞는다"고 말했다. 이어 "가끔 내성이 생기는 느낌이 들 때는 더 저렴한 물광 시술로 대체한다"고 밝혔다.반면 보톡스에 대해서는 보수적인 입장을 취했다. 박준금은 "효과가 너무 일시적이라 1년에 한두 번 정도만 맞는다"며 "특히 눈가나 이마 쪽은 절대 맞지 않는다. 잘못 맞으면 인상이 달라 보이고 눈 뜨는 것도 힘들기 때문"이라고 경고했다.박준금은 "꾸준한 관리가 나중에 동창회에 나갔을 때 20년의 차이를 만든다"고 강조했다. 그러면서 "모든 시술은 반드시 전문의와 상의해야 한다"고 당부했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr