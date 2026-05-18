싱어송라이터 로이킴이 새 리메이크 음반 발매에 앞서 선보인 라이브 콘텐츠로 음악 팬들의 관심을 집중시키고 있다. 사진 제공=DEUL

싱어송라이터 로이킴이 새 리메이크 음반 발매에 앞서 선보인 라이브 콘텐츠로 음악 팬들의 관심을 집중시키고 있다.로이킴은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'의 수록곡 라이브 클립 티저 영상을 차례로 게시했다. 지난 12일 '왜 그래'를 시작으로 13일 'Smile Boy', 15일 '한 사람을 위한 마음', 16일 '바람의 노래'까지 순차적으로 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다.이번 시리즈에서 로이킴은 특유의 가창력과 섬세한 곡 해석력을 드러냈다. 원곡의 정서를 유지하면서도 본인만의 음색을 더해 기존 명곡들을 새로운 느낌으로 구현했다. 또한 곡의 분위기에 맞춰 매번 다른 스타일링을 시도해 시각적인 재미를 더했다. 특히 'Smile Boy' 티저에서는 다채로운 색감의 민소매 의상을 착용해 평소와 다른 매력을 발산했다.리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다. 해당 앨범에는 '앵콜요청금지', '스물다섯, 스물하나', 'Smile Boy', '왜 그래', '한 사람을 위한 마음', '바람의 노래' 등 총 6곡이 실린다.한편, 로이킴은 오는 7월 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 공연 'THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기'를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr