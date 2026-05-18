[사진 제공 : 그레이스이엔엠]

‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)의 이대환이 그레이스이엔엠과 손을 잡고 가수로서 본격적인 활동에 나선다. 이대환이 새롭게 합류한 그레이스이엔엠은 이찬원을 비롯해 김희재, 박지현 등 대한민국 트롯계를 이끄는 핵심 아티스트들이 대거 소속되어 있다.18일 그레이스이엔엠은 “최근 종영한 MBN 오디션 프로그램 ‘무명전설’에서 TOP9에 이름을 올리며 큰 사랑을 받은 이대환과 전속계약을 체결했다”라고 알렸다.이대환은 ‘무명전설’ 첫 방송부터 완벽한 비주얼과 탄탄한 가창력으로 등장과 동시에 시청자들의 눈도장을 찍었다. 특히 그는 최종 결승에 진출한 TOP10 중 유일하게 방송과 무대 등 경험이 전무한 ‘서열탑 1층(무명층)’ 출신으로 알려져 화제를 모았다. 아무런 배경 없는 ‘찐무명’의 상태에서 가능성을 입증한 것이다.소속사 측은 “이대환은 ‘무명전설’을 통해 독보적인 스타성과 성장 가능성을 이미 증명했다”라며 “그가 가진 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 다방면에서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이니, 앞으로의 활약에 많은 기대와 응원 부탁드린다”라고 덧붙였다.한편, ‘무명전설’에서 최종 TOP9을 기록하며 대세 반열에 오른 이대환은 이번 전속계약을 기점으로 음반 활동은 물론 예능, 공연 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr