'1박 2일' 시즌4 새 멤버로 합류하는 이용진/ 사진=텐아시아DB

방송인 이용진이 KBS 2TV 예능 '1박 2일' 시즌4의 고정 멤버로 합류한다.18일 '1박 2일' 측은 "이용진이 배우 이기택과 함께 시즌4 새 멤버로 출연을 확정했다. 오는 22일 녹화부터 참여해 기존 멤버 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘과 새로운 막내 이기택과 함께 새로운 6인 체제로 시청자들에게 인사드릴 예정"이라고 공식 발표했다.이용진은 '1박 2일' 시즌3에서 센스있는 두뇌 플레이와 남다른 운동 신경을 보여주며 '복덩이 인턴'으로 활약한 바 있다. 순발력 있는 입담과 예측 불허한 리액션으로 깊은 인상을 남겼던 그가 시즌4의 정식 멤버로 합류해 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.앞서 지난 14일 '1박 2일' 측은 이기택의 합류를 알린 바 있다. 기존 멤버들은 이용진, 이기택과 새로운 6인 체제를 완성해 시청자들에게 한층 다채로운 웃음을 선사할 예정이다.'1박 2일' 시즌4는 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr