영화 '와일드 씽'이 6월 3일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽'이 유쾌한 웃음을 예고했다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽'에 K팝 감성을 더한 노래와 퍼포먼스가 더해진다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽'이 6월 3일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)이 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세의 색다른 조합부터 중독성 강한 음악과 코믹 시너지까지 담은 관람 포인트를 공개했다. 코미디와 K-팝 감성을 결합한 작품으로 올여름 극장가에 유쾌한 웃음과 흥겨운 에너지를 선사할 전망이다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 다시 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 코미디 영화다.◆ 강동원·엄태구·박지현·오정세 '올대프' 탄생, '잼없없' 조합'와일드 씽'은 개성 강한 배우들의 조합으로 기대를 모은다. 비주얼과 연기력을 풀장착한 대세 배우들이 뭉쳐 올해의 대박 프로젝트(올대프)를 탄생시킨 것. 트라이앵글의 리더 현우 역을 맡은 강동원은 능청스러운 코믹 연기와 퍼포먼스를 선보이며 새로운 매력을 보여줄 예정이다.엄태구는 힙합에 진심인 래퍼 상구 역으로 분해 색다른 변신에 나선다. 특유의 묵직한 분위기 속 코믹한 매력을 더하며 극의 재미를 책임진다. 박지현은 그룹의 센터 도미 역을 맡아 당당하면서도 에너지 넘치는 걸크러쉬 반전 매력 캐릭터를 그려낸다.오정세는 39주 연속 음악방송 2위에 머문 비운의 발라드 가수 성곤 역으로 출연한다. 등장만으로 스크린을 압도하는 웃음 사냥꾼으로 존재감을 과시하며 잼없없 조합의 정점을 찍는다. 또한 히든카드 신하균을 비롯해 다채로운 개성으로 무장한 신스틸러 군단의 활약도 기대된다.◆ 올여름 더위·스트레스·웃음 '싹쓰리''와일드 씽'은 코미디 장르 특유의 경쾌한 분위기와 음악 요소를 결합한 작품이다. 영화 '극한직업' 제작사와 코미디 외길만 걸어온 손재곤 감독이 의기투합해 완성도를 높였다.예상치 못한 상황 속에서 벌어지는 에피소드와 배우들의 호흡이 어우러지며 저항 없이 터지는 웃음을 유발할 예정이다. 여기에 K팝 감성을 더한 무대와 퍼포먼스가 더해져 오락 영화의 재미를 살린다.◆ 전 세대 TOP100 귀 취향 저격작품에는 다양한 K-팝 제작진이 참여해 음악 완성도를 높였다. 트와이스, 샤이니, 아이유 등과 작업한 심은지 작곡가와 JYP 프로듀서진, 싹쓰리 안무팀 등이 K-POP 전문 제작진이 가세했다.영화 속에는 중독성 강한 댄스곡 'Love is', 강렬한 비트의 'Shout it out', 감미로운 발라드 '니가 좋아'까지 한 번만 들어도 따라 부르게 되는 노래들은 관객들의 플레이리스트 저장 욕구를 자극한다. Y2K 감성을 살린 스타일링과 무대 퍼포먼스 역시 또 다른 관전 포인트다.또한 캐릭터 SNS 계정 운영, 뮤직비디오 공개, 응원법 콘텐츠 등 실제 아이돌 활동을 연상시키는 다양한 프로모션도 함께 진행되며 영화에 대한 과몰입을 유도하고 있다.'와일드 씽'은 오는 6월 3일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr