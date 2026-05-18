박은영 셰프 결혼식에 JTBC '냉장고를 부탁해' 출연진들이 대거 참석했다. / 사진=웨딩 업체 SNS

'냉장고를 부탁해' 셰프들이 박은영의 결혼식에 총출동했다.지난 17일 한 스냅 업체의 인스타그램에는 "은영 셰프님이 결혼 끝나고 먹고 싶은 건? 역시 떡볶이"라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.공개된 영상 속에는 이날 진행된 박은영 결혼식 현장 모습. JTBC '냉장고를 부탁해'에 함께 출연 중인 손종원 셰프부터 MC 김성주, 윤남노를 비롯해 '이모카세' 김미령, 파브리 등이 참석해 자리를 빛냈다.특히 최현석은 통기타를 들고 직접 축가를 불러 눈길을 끌었다. 앞서 최현석은 박은영이 '냉장고를 부탁해'를 통해 결혼을 발표했을 당시, 축가를 약속한 바 있다.한편 박은영은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 중식 여신으로 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 '냉장고를 부탁해'에 출연 중이다. 그는 이날 서울 중구 장충동에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 배우 하석진을 닮은 의사로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr