'은밀한 감사'에서 전재열 역을 맡은 배우 김재욱 / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'에서 전재열 역을 맡은 배우 김재욱 / 사진제공=tvN

배우 김재욱이 '은밀한 감사'에서 열연하며 시청자들의 이목을 끌었다.김재욱은 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'에서 해무그룹 총괄 부회장 전재열 역을 맡았다. 한편 지난 17일 방송된 '은밀한 감사' 8회에서는 전재열과 주인아(신혜선 분)의 과거가 공개됐다. 이들은 서로를 너무나도 사랑했던 연인 관계였지만 전재열이 정략결혼을 하게 되면서 결국 이별을 맞이했다.전재열은 겉으로는 냉철하고 단단해 보이지만, 그 안에는 쉽게 드러내지 못하는 결핍과 오래도록 눌러온 감정이 자리하고 있다. 김재욱은 이러한 전재열의 이면을 과장 없이 녹여내고 있다. 특히 찰나에 달라지는 눈빛과 표정, 짧은 호흡의 변화가 몰입감을 더한다.주인아와의 관계에서 전재열의 또 다른 모습을 보여준다. 늘 여유로웠던 태도와는 달리, 행동 하나하나에 미련과 후회가 묻어난다. 이미 변해버린 관계임을 알면서도 다시 손을 내밀고, 평소라면 흔들리지 않았을 도발에 응수하며 전혀 다른 모습을 보여주기도 한다. 김재욱은 복잡한 전재열의 감정을 섬세하게 담아내며 매회 호평받고 있다.한편 '은밀한 감사'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr