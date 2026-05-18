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그룹 DJ DOC 이하늘이 운영하는 식당에 소음 민원으로 경찰이 출동했다.이하늘은 지난 16일 유튜브 채널 '잡기왕 이하늘'을 통해 매장 내에서 디제잉을 하며 팬들과 실시간으로 대화를 나눴다. 방송 과정에서 일부 네티즌들은 주택가 소음 문제와 일반음식점의 운영 방식을 지적했고, 실제 신고를 접수한 경찰이 현장에 나타나는 소동이 일어났다.당시 이하늘이 출동한 경찰관들과 대화하는 장면은 방송을 통해 가감 없이 송출됐다. 이하늘은 카메라를 바라보며 "데시벨이 높은 것도 아니고 매장 안에서 트는 것뿐"이라며 "바쁘신 공무원들을 불러다가 귀찮게 하는 민원이야말로 진짜 민폐"라고 불편한 기색을 내비쳤다.소음 논란에 대한 구체적인 해명도 이어졌다. 그는 "스피커 바로 앞에서 촬영하고 있어서 방송 화면에 소리가 크게 들리는 것"이라며 "몇 발자국만 뒤로 가도 안 들린다. 주변 가게들도 다 이렇게 한다"고 설명했다. 이어 이하늘은 직접 카메라를 뒤로 옮겨 매장 내부 소리 크기를 시청자들에게 확인시켰다. 영상에 담긴 음량은 일반적인 음식점의 배경음악 수준과 유사했고 경찰 역시 별도의 조치 없이 돌아갔다.이하늘은 이번 사태를 의도가 담긴 악의적 민원으로 규정했다. 그는 "정작 바로 붙어 있는 옆 가게에서도 아무런 신고가 안 들어온다. 주위에 피해를 본다는 사람이 없는데, 단지 내 정치 성향이 싫다는 이유로 신고를 남발해 경찰과 공무원들만 힘들게 하고 있다"고 억울함을 토로했다.해당 업소가 운영 방식이나 소음 등으로 화두에 오른 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 2월에도 배우 김규리의 팬 모임 당시 이하늘과 정재용이 노래를 부르는 영상이 퍼지며 식품위생법 위반 의혹이 불거진 바 있다.당시 이하늘은 "우리가 불법영업을 하는 것도 아니고"라며 "김규리가 자기 팬클럽 사람들 대접하고 싶다고, 자리 전체를 다 예약해 계산했다. 어쨌든 김규리가 팬 서비스 차원에서 '오빠 노래 한 곡해 줘라', 그래서 불렀다. 거기서 김규리가 신나서 나름 팬 서비스한다고 그냥 바운스 이거 한 번 춘 거"라고 선을 그었다. 아울러 영업정지 2개월 처분을 받았다는 설에 대해서는 사실무근임을 밝히며 법적 대응을 예고했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr