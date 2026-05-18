쯔양이 드레스를 입고 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

새 예능 '쯔양몇끼' 포스터를 공개됐다./사진제공=채널 NXT

채널 NXT가 새 예능 '쯔양몇끼' 포스터를 공개했다. 쯔양의 첫 단독 예능으로 관심을 끄는 가운데, 박명수·정준하와의 극과 극 온도 차가 이목을 집중시켰다.공개된 포스터에는 홍콩 길거리 계단에 주저앉은 박명수와 정준하, 그리고 그 사이에서 해맑은 표정으로 에그타르트를 먹고 있는 쯔양의 모습이 담겼다.앞서 공개된 현장 사진에서 자신감 넘치는 모습을 보였던 박명수와 정준하는 이번 포스터에서는 완전히 지친 표정으로 웃음을 자아낸다. 박명수는 쯔양을 외면한 채 한 손에 '퇴근벨'을 들고 있고, 정준하는 급격히 지친 듯한 표정으로 쯔양의 먹방을 지켜보고 있다. 반면 쯔양은 밝은 미소와 함께 여유로운 먹방을 이어가며 상반된 분위기를 완성했다.제작진은 "포스터에 사용된 이미지는 별도로 촬영한 메인 컷은 아니지만, 프로그램의 기획 의도와 현장 분위기를 가장 잘 보여주는 사진이라고 판단해 선택했다"고 설명했다. '쯔양몇끼'는 "방송 촬영할 때가 가장 배고프다"는 쯔양의 인터뷰에서 출발한 프로그램이다.제작진은 "쯔양이 정말 맛있는 음식을 배부를 때까지 마음껏 먹게 해주자"는 목표 아래 기획을 시작했고, 이를 위해 쯔양의 식사를 책임질 '먹바라지' 섭외에 공을 들였다고 밝혔다.첫 촬영지인 홍콩 편에는 박명수와 정준하가 함께한다. 제작진은 특유의 티격태격 케미와 먹방 경험을 갖춘 두 사람이 쯔양과 좋은 호흡을 보여줄 것으로 기대했다고 전했다. 프로그램 공개 이후 온라인에서는 "방송사가 쯔양 식비를 감당할 수 있겠냐"는 반응이 이어지며 제작비에도 관심이 쏠렸다.연출을 맡은 이영식 PD는 "<맛있는 녀석들> 제작 당시에도 출연진 식비 이야기를 가장 많이 들었다"며 "이번에는 쯔양이 배부를 때까지 먹는 것이 핵심 콘셉트인 만큼 제작비 단계부터 고민이 많았다"고 밝혔다.이어 "프로그램의 재미를 위해서는 먹바라지가 끝까지 음식을 책임져야 한다는 조건이 중요했다"며 "방송사 역시 '쯔양이 행복하게 배부르게 먹어야 한다'는 취지에 공감해 충분한 수준의 제작비를 확보했다"고 덧붙였다.실제로 제작진에 따르면 2박 3일간 진행된 홍콩 촬영에서 쯔양 1인의 식비는 제작진 전체 식비의 약 5배 수준으로 책정됐다.'쯔양몇끼'는 오는 30일 오후 7시 50분 ENA, Kstar, NXT를 통해 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr