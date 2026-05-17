사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유재석이 황금 족상을 자랑했다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '은밀한 결제' 레이스로 배우 공명이 출연했다.이날 멤버들은 35년 차 족상 전문가에게 '족상'을 봤다. 족상은 발의 생김새를 통해 성격, 건강, 운세를 해석하는 것.방송 최초 공개된 유재석의 족상 풀이가 눈길을 끌었다. 그와 오랜시간 함께한 하하는 "오른쪽 발이 더 크다. 왼발은 형수님(나경은) 같다"고 말했다.족상가는 유재석 발에 운명선을 그으며 "초년에는 운세가 좋지 않다. 스무살 해가 제일 좋지 않았을 거다. 장해선이 많다"고 이야기했다. 그러면서 "일복이 많은 상이다. 돈은 많이 들어오는데 중노동이다"라고 설명했다. 지석진은 "그렇다. 일이 많아서 돈을 못 쓸 정도"라며 공감했다.유재석의 발을 보던 족상가는 "4년 이후 또 상승 운이 들어온다"라며 "영원한 국민 MC가 될 것"이라고 덕담했다. 멤버들은 "일이 계속 넘쳐나는구나"라며 놀라움을 감추지 못했다.최근 동갑내기 댄서 바타와 공개 열애를 시작한 지예은의 족상도 흥미를 자극했다. 족상가는 "높은 발등을 가졌다. 귀인의 면모를 가지고 있다"라고 말했다. 이에 멤버들은 "바타가 귀인을 만났구나"라며 놀렸다.족상가는 "미래가 좋다. 5년 후부터 일적으로 완전히 상승세를 탄다"면서도 동갑내기 바타와의 열애에 대해서는 "연애운은 너무 좋은데, 남자가 동갑내기보다 연하면 좋다. 본인의 파워 에너지는 강한데, 배우자의 파워 에너지가 약하다"고 전했다. 지석진은 "바타가 생일이 늦냐. 5개월 연하로 합의하라"고 위로하며 훈훈한 아빠美를 드러냈다.지예은은 "결혼운은 갔다 오면 좋다" "여성계 질환에 약하다"는 족상가 풀이를 듣다가 "발만 보고 알 수 있냐. 거짓말"이라고 돌직구 불만을 내비쳐 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr