'21세기 대군부인' 제작진이 시청자 지적을 받아들이며 공식으로 사과했다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 제작진이 시청자 지적을 받아들이며 공식으로 사과했다./사진제공=MBC

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 극 중 일부 설정과 대사로 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 제작진은 시청자 지적을 받아들이며 공식으로 사과했다.'21세기 대군부인' 제작진은 16일 공식 홈페이지를 통해 "세계관 설정과 역사적 고증 문제로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.이어 "즉위식 장면에서 왕(변우석 분)이 '구류면류관'을 착용하고, 신하들이 '천세'를 산호(山呼)하는 연출이 우리나라의 자주적 지위를 훼손했다는 시청자 의견을 무겁게 받아들이고 있다"며 "조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 문제"라고 설명했다.제작진은 "'21세기 대군부인'은 로맨스와 대체 역사물 성격을 함께 지닌 작품인 만큼, 가상의 세계관과 실제 역사적 맥락이 교차하는 지점을 더욱 신중하게 다뤘어야 했다"며 "세계관 설정을 정교하게 구축하고 세부 요소를 면밀히 검토하는 과정이 부족했다"고 인정했다. 이어 "시청자 질책을 겸허히 받아들이고 있으며, 재방송과 VOD, OTT 서비스에서는 해당 장면의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정할 예정"이라고 덧붙였다.앞서 지난 15일 방송된 11회에서는 왕실 차남 이안대군이 새 왕으로 즉위하는 과정이 그려졌다. 그러나 즉위식 장면에서 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 '만세' 대신 제후국 표현인 '천세'를 외친 데 이어, 왕이 황제의 상징인 십이면류관이 아닌 구류면류관을 착용한 모습이 등장하면서 일부 시청자 사이에서 부적절하다는 비판이 제기됐다.<21세기 대군부인> 제작진입니다. 애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드립니다.제작진은 왕의 즉위식에서 왕이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'라고 산호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있습니다.이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안입니다. <21세기 대군부인>은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 지닌 드라마로 가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도 있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했습니다.시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠습니다. 시청자 여러분께 불편을 드린 점 다시 한번 깊이 사과드립니다.앞으로 저희 제작진은 더욱 무거운 책임감을 가지고 시청자 여러분의 신뢰에 보답하는 작품을 제작하기 위해 최선을 다하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr