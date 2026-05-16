아이유 닮은꼴 오재은 의사가 등장한다./사진제공=KBS

아이유 닮은꼴 오재은 의사가 등장한다./사진제공=KBS

이비인후과 여신 임다올과 오재은의 놀라운 학과 성적이 공개된다.오는 17일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 변형권 이비인후과 과장이 보스로 등장하는 가운데, 미모의 이비인후과 전공의들이 공개된다.전공의 오재은이 등장하자 박명수와 전현무는 동시에 “아이유 아니야?”라고 외치며 눈을 떼지 못한다. 오재은은 수재들이 모인 의대에서도 차석으로 졸업한 엘리트 중의 엘리트라고. 그는 공부 비결로 “전공 책을 사진 찍듯이 모두 암기했다”고 밝힌다.‘이비인후과 여신’으로 화제를 모은 임다올이 등장하자 스튜디오가 또 한 번 들썩인다. 전현무는 “정말 예쁘시다. 다올 씨 인기 많을 것 같다”며 감탄한다. 임다올은 학창시절 성적에 대해 “중, 고등학교 때 전교 1등을 놓친 적이 없다”고 말한다.임다올은 “일주일 내내 병원일이 많아 자유 시간이 없다”며 MZ전공의 면모를 보이고, 변형권 과장은 “전공의 때 게으름 피우면 본인만 손해”라며 단호한 일침을 날린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr