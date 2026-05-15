오종혁, 박혜수 / 사진 = 박혜수 SNS

그룹 클릭비 출신 가수 겸 배우 오종혁이 아내와 함께 촬영한 한복 만삭 화보를 공개했다.14일 오종혁의 아내는 개인 SNS에 "둘에서 넷으로 로지(첫째) 덕분에 더 많이 웃고, 이제는 또 다른 사랑을 기다리는 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 오종혁 부부는 단아한 한복 차림으로 만삭 화보 촬영을 진행했다.특히, 한복 치마에도 가려지지 않는 선명한 D라인이 눈길을 끌었다. 현재 둘째를 임신 중인 박혜수 씨는 만삭의 배를 조심스럽게 쓰다듬으며 환한 미소를 지었다. 오종혁 역시 아내의 배에 귀를 갖다댄 채 태동을 듣는 포즈를 취해 둘째를 향한 기대감을 표했다.해당 사진을 접한 팬들은 "순산하길 기원한다", "임산부 미모가 장난 아니네" 등 출산 소식에 응원을 전했다.한편, 오종혁은 2021년 개인 사업가로 알려진 박혜수와 결혼해 이듬해 딸 로지 양을 품에 안았다. 그는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 육아 근황을 전하기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr