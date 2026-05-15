윤보미 / 사진 = 윤보미 SNS

그룹 에이핑크 멤버 윤보미(32)가 결혼을 이틀 앞두고 근황을 전했다.14일 에이핑크 공식 SNS에는 "잠시 후 10시 30분! ENA <나솔사계>에 보미가 출연합니다"라는 홍보 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다. 공개된 사진에서 윤보미는 순백의 블라우스를 입고 물 오른 청순 미모를 뽐냈다.함께 공개된 다른 사진에서 그는 입술을 내밀고 윙크 포즈를 취하며 변함없는 장난기를 발산하기도 했다. 해당 사진을 접한 팬들은 "예비 신부 맞아? 인형인 줄", "결혼식 얼마 안 남았는데 열일하네", "에이핑크 첫 품절녀된 거 너무 축하해" 등 그의 결혼 소식에 축하를 전했다.한편, 윤보미는 1993년생으로 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했다. 그는 2024년 언론을 통해 2017년부터 블랙아이드필승의 라도와 8년째 열애 중이라는 소식을 전한 바 있다. 두 사람은 에이핑크의 '내가 설렐 수 있게' 활동으로 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 윤보미는 오는 5월 16일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 결혼식을 올린다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr