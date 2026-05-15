코미디언 홍윤화가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
코미디언 홍윤화가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
코미디언 홍윤화가 16년 동안 함께 한 반려견과 이별했다.

홍윤화는 지난 13일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진에는 홍윤화가 남편 김민기, 자신의 반려견과 함께 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다.
홍윤화가 16년 동안 함께 한 반려견과 이별했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램
홍윤화가 16년 동안 함께 한 반려견과 이별했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램
홍윤화, 김민기 부부는 2018년 결혼했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램
홍윤화, 김민기 부부는 2018년 결혼했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램
홍윤화는 사진과 함께 게시글을 올려 반려견이 하늘나라로 떠났음을 알렸다. 그는 "망망아. 강아지별에 잘 도착했니? 16년 동안 너무 고마웠어. 사랑해 망망아.진짜 사랑해"라고 밝혔다.

이어 "우리 꼭 다시 만나자 사랑해. 김망망.섹시빵댕이.망원동호랭이 나의구구콘.복슬강아지"라고 애틋한 마음을 표현했다.

한편 홍윤화는 2018년 코미디언 김민기와 결혼했다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지