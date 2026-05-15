코미디언 홍윤화가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

홍윤화가 16년 동안 함께 한 반려견과 이별했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램

홍윤화, 김민기 부부는 2018년 결혼했다. / 사진=홍윤화 개인 인스타그램

코미디언 홍윤화가 16년 동안 함께 한 반려견과 이별했다.홍윤화는 지난 13일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게시했다. 공개된 사진에는 홍윤화가 남편 김민기, 자신의 반려견과 함께 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다.홍윤화는 사진과 함께 게시글을 올려 반려견이 하늘나라로 떠났음을 알렸다. 그는 "망망아. 강아지별에 잘 도착했니? 16년 동안 너무 고마웠어. 사랑해 망망아.진짜 사랑해"라고 밝혔다.이어 "우리 꼭 다시 만나자 사랑해. 김망망.섹시빵댕이.망원동호랭이 나의구구콘.복슬강아지"라고 애틋한 마음을 표현했다.한편 홍윤화는 2018년 코미디언 김민기와 결혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr