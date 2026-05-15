가수 겸 배우 손담비가 이규혁과의 결혼 4주년을 자축하며 행복한 가족의 일상을 공개했다.
손담비는 지난 13일 자신의 SNS에 "4th wedding anniversary. 지금처럼 행복하게 해이랑 살자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 손담비는 남편 이규혁과 다정하게 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓고 있다. 두 사람은 화이트 톤 커플룩으로 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 손담비는 노메이크업에 가까운 자연스러운 비주얼로 눈길을 끈다.
또 다른 사진에서는 손담비가 올화이트 스타일링으로 늘씬한 몸매를 드러냈다. 손을 번쩍 들고 미소 짓는 모습에서는 결혼 생활의 여유와 행복감이 느껴진다.
손담비는 결혼 4주년을 맞아 딸 해이를 언급하며 단란한 가족애를 드러내 훈훈함을 안겼다. 난임을 고백하며 시험관 시술을 털어놨던 그는 지난해 어렵게 얻은 딸 해이의 출산 소식을 전해 많은 축하를 받은 바 있다.
손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 딸 해이를 품에 안았다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
손담비는 지난 13일 자신의 SNS에 "4th wedding anniversary. 지금처럼 행복하게 해이랑 살자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 손담비는 남편 이규혁과 다정하게 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓고 있다. 두 사람은 화이트 톤 커플룩으로 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 손담비는 노메이크업에 가까운 자연스러운 비주얼로 눈길을 끈다.
또 다른 사진에서는 손담비가 올화이트 스타일링으로 늘씬한 몸매를 드러냈다. 손을 번쩍 들고 미소 짓는 모습에서는 결혼 생활의 여유와 행복감이 느껴진다.
손담비는 결혼 4주년을 맞아 딸 해이를 언급하며 단란한 가족애를 드러내 훈훈함을 안겼다. 난임을 고백하며 시험관 시술을 털어놨던 그는 지난해 어렵게 얻은 딸 해이의 출산 소식을 전해 많은 축하를 받은 바 있다.
손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 딸 해이를 품에 안았다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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