김지민이 시험관 시술을 위해 난임센터에 다니는 근황을 전했다. / 사진=텐아시아DB

김지민은 데뷔 전 길거리 캐스팅 사기 당한 경험을 고백한다. / 사진제공=SBS Plus

개그우먼 김지민이 시험관 시술을 위해 난임센터를 다니며 느낀 심경을 토로했다.오는 16일 방송되는 SBS Plus 예능 '이호선의 사이다'에서는 반복되는 실패로 인해 상처를 안고 살아가는 이들의 사연이 공개된다.김지민은 한 사연자의 사연을 전하다 시험관 시술 중인 근황과 자신의 심정을 고백한다. 그는 "내가 지금 시험관 병원에 다니고 있다"며 "서 있어야 할 정도로 사람이 많다. 우리나라에 그렇게 애를 못 낳는 사람들이 많은데 이런 사연을 들으니까 화가 난다"라고 언급한다.김지민은 개그맨 준비 당시 겪었던 사기 피해 경험도 털어놓는다. 명동에서 길거리 캐스팅을 받았다고 말한 김지민은 "당시 200만 원 넘는 돈을 연습 비용 명목으로 회사에 줬다"고 말해 충격을 준다. 김지민은 "3개월 동안 연습만 하고 나왔다. 어느 날 회사가 없어졌더라"라고 안타까운 결말을 전한다.이호선은 한 사연을 다 읽고 난 후 "살짝 눈물이 났다"며 울컥한 모습을 보인다. 김지민과 채리나 역시 말을 잇지 못한 채 눈시울을 붉힌다. 과연 어떤 사연이 세 사람의 마음을 착잡하게 만들었을지는 방송을 통해 확인할 수 있다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr