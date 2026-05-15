사진='조목밤' 캡처

사진 = 유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 화면 캡처

가수 겸 배우 보라가 그룹 씨스타로 활발하게 활동하던 시절을 회상했다.보라는 지난 14일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 출연했다.이날 보라는 씨스타 활동 당시를 떠올리며 "우리는 항상 엉덩이를 차고 걸으라는 말을 들었다"며 직접 시범을 보였다. '아육대' 활약상도 빠질 수 없다. 그는 "달리기, 양궁, 허들, 높이뛰기까지 상을 받았다"고 말했다. '씨스타는 왜 그렇게 세 보였냐'는 조현아의 말에 보라는 "기가 세기는 한 것 같다"고 답했다. 그러면서도 "후배들에게 뭐라고 한 적은 한 번도 없다"고 덧붙였다.보라는 예능을 향한 열정을 보였다. 그는 "배우로만 활동하는 줄 아시는 분들이 많은데 예능도 정말 하고 싶다"며 '놀라운 토요일', '나 혼자 산다', '무쇠소녀단' 등을 언급했다. 가수로서 새로운 도전을 향한 의지도 보였다. 보라는 "솔로 활동을 한 번도 해본 적이 없다. 노래 자체보다 표현하는 걸 좋아하는 것 같다"고 말했다.공백기를 겪으며 느꼈던 솔직한 감정도 털어놨다. 그는 "3년 정도 소속사가 없던 시기가 있었는데 쉬는 것에 대한 죄책감이 컸다"고 고백했다. 이어 "나중에는 '쉬어도 되잖아'라는 생각을 하게 됐다"고 했다.보라는 "나는 밝은 사람인 줄 알았는데 알고 보니 누구보다 어두운 사람이더라. 밝은 모습으로 스스로를 포장하고 있었다는 걸 나중에 깨달았다"며 "이제는 꾸며진 모습보다 있는 그대로의 나를 보여주고 싶다"며 단단해진 모습을 보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr