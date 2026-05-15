코미디언 김영희가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김영희가 무례한 댓글에 정면으로 응수했다. / 사진=김영희 개인 인스타그램

개그우먼 김영희가 기부를 강요하는 황당한 댓글에 응수했다.지난 14일 김영희는 자신의 인스타그램에 남편 윤승열이 찍힌 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 윤승열은 인형이 가득 담긴 파란색 쓰레기통 앞에서 만족하는 듯한 표정을 짓고 있다.김영희는 사진과 함께 올린 게시글에서 "새벽 배송 온 걸 보고 깜짝 놀랐다"며 "남편이 인형을 수납하려고 110리터 통을 샀다. 장난 하나 안 보태고 진지하게 골라 산 것"이라고 적었다. 이어 "봉제 인형이 너무 많아서 수납하려고 샀다더라. 싸고 실용적이라고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.해당 게시글에는 "김치 담그는 줄 알았다", "남편이 해맑다", "가성비 좋고 실용적이다" 등 반응이 이어졌다. 그러나 한 누리꾼은 뜬금없이 "기부 좀 하세요"라고 댓글을 달았다. 인형이 너무 많으면 수납하지 말고 기부하라는 식의 무례한 지적이었다.이에 김영희는 해당 댓글에 직접 답글을 달았다. 그는 "손때 탄 인형이라 인형이 아닌 다른 쪽으로 꾸준히 기부 중입니다. 동참하시죠?"라고 받아쳤다. 일부 누리꾼들은 김영희의 통쾌한 한 방에 "기부 강요는 왜 하는 거냐", "본인부터 기부에 동참해라", "어이가 없다" 등 김영희를 응원했다.한편 김영희는 2021년 10살 연하의 전 야구선수 윤승열과 결혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr