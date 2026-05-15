풍자 / 사진 = 서동주 유튜브 채널

방송인 풍자가 배우 서동주도 깜짝 놀랄만큼 슬림해진 비주얼을 공개했다.14일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '이삿짐센터 불러서 만든 서동주의 첫 단독 전시회, 집에 있는 가구 다 가져왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 서동주는 전시회장 내부를 소개하며 공간 연출 비하인드를 전했다.이날 서동주는 전시회장에 깜짝 방문한 풍자를 보고 반가움을 표했다. 그는 바쁜 스케줄 중에도 개인전을 찾아준 풍자에 깊은 감사를 전했다. 풍자는 "첫 개인전 너무 축하한다. 예전에 집들이 했을 때 집에서 봤던 작품들이 여기 있으니까 너무 신기하다"라면서도 "내가 봤을 때는 세간살이를 다 여기로 옮겨놓은 것 같다. 쟁반 하나까지 다 가져온 것 같더라"고 농담을 던져 웃음을 안겼다.특히, 이전보다 슬림해진 풍자의 실루엣이 눈길을 끌었다. 영상 속 풍자는 눈에 띄게 날렵해진 턱선과 가녀린 손목으로 이전과는 확연히 다른 분위기를 자아냈다. 이에 서동주는 "사실 풍자도 실제로 보면 진짜 작다. 지금도 진짜 (체구가) 작지 않냐"고 덧붙여 풍자의 혹독한 체중 감량에 놀라움을 표했다.한편, 풍자는 모델 한혜진의 유튜브 채널에 등장해 "축하할 일이 생겼다. 드디어 32kg를 감량했다"며 "초고도비만에서 비만이 됐다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 그는 다이어트 초반 비만 치료제의 17kg 감량에 성공했으나 복용 과정에서 부작용을 겪어 투약을 중단했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr