가수 벤(본명 이은영)이 당당한 근황을 전했다.
벤은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "순댓국집에서 혼밥하는 멋진 여자예요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 벤이 나홀로 순댓국밥집에서 주문한 메뉴를 먹기 전 식사 인증을 하고 있는 모습. 그는 식사 파트너가 없음에도 아랑곳하지 않고 끼니를 때우는 데에 집중하는 면모를 보였다. 한편 벤은 '열애중'으로 엄청난 인기 반열에 올랐다. 이후 2020년 8월, 이욱 W재단 이사장과 혼인 신고 후 2021년 6월 결혼식을 올렸다. 2023년 2월에는 딸 리아 양을 낳았다. 그러나 2024년 12월 벤이 법원에 이혼 조정 신청서를 제출한 사실이 알려졌다. 벤은 현재 슬하의 딸을 혼자 양육하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
벤은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "순댓국집에서 혼밥하는 멋진 여자예요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 벤이 나홀로 순댓국밥집에서 주문한 메뉴를 먹기 전 식사 인증을 하고 있는 모습. 그는 식사 파트너가 없음에도 아랑곳하지 않고 끼니를 때우는 데에 집중하는 면모를 보였다. 한편 벤은 '열애중'으로 엄청난 인기 반열에 올랐다. 이후 2020년 8월, 이욱 W재단 이사장과 혼인 신고 후 2021년 6월 결혼식을 올렸다. 2023년 2월에는 딸 리아 양을 낳았다. 그러나 2024년 12월 벤이 법원에 이혼 조정 신청서를 제출한 사실이 알려졌다. 벤은 현재 슬하의 딸을 혼자 양육하고 있다.
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