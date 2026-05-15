가수 하성운이 취재진 앞에서 말을 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 가정의 달, 부모님이 가장 좋아할 것 같은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 7일부터 13일까지 '가정의 달, 부모님이 가장 좋아할 것 같은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 현재 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연 중이다. 또 그는 지난 5일 자신의 SNS에 워너원 멤버 라이관린과 나눈 대화를 캡처해 업로드했다. 사진에는 라이관린이 "형 아까 왜 울었어요"라고 묻는 말이 담겨 웃음을 자아냈다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 최근 럭셔리 브랜드 캐나다구스(CANADAGOOSE)와 함께한 주연의 2026 봄/여름 컬렉션 화보가 공개됐다. 해당 화보에는 주연의 매혹적인 비주얼이 담겼다. 주연은 도시를 배경으로 여러 의상을 스타일리쉬하게 소화해내며 눈길을 끌었다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 현재가 차지했다. 현재는 지난 7일 서울 성수동에서 진행된 글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드의 국내 첫 플래그십 스토어 오픈 기념 포토콜 행사에 참석했다. 검은색 바람막이를 입고 행사장에 등장한 현재는 깔끔한 비주얼로 대중의 이목을 사로잡았다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr