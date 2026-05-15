가수 김의영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 김의영이 가정의 달, 부모님이 가장 좋아할 것 같은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 7일부터 13일까지 '가정의 달, 부모님이 가장 좋아할 것 같은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이다. 지난 9일 김의영은 SNS를 통해 근황을 알렸다. 파란색 원피스를 차려입은 그는 거울 앞에서 포즈를 취한 뒤 찍은 사진을 공개하며 이목을 끌었다. 한편 김의영은 TV조선 '내일은 미스트롯2'에서 최종 5위를 기록하며 이름을 알렸다. 지난해 5월에는 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 'STARTrot PART.1'을 발매했다.2위에는 가수 정미애가 이름을 올렸다. 정미애는 TV조선 '미스트롯' 시즌 1에서 2위를 차지하며 이름을 알렸다. 그의 남편 조성환은 현재 MBN '무명전설'에 출연 중이다. 한편 지난 20일 정미애는 자신의 SNS에 차 안에서 찍은 사진과 함께 "그럭저럭 오늘도"라는 글을 올리며 근황을 전했다.3위는 가수 김다현이 차지했다. 김다현은 최근 '2026 여수세계섬박람회 홍보대사'로 위촉됐다. 그는 SNS를 통해 홍보대사 발탁 소식을 알리며 "아름다운 섬과 바다가 있는 여수에서 만나요"라고 말했다. 또 최근 김다현의 친언니가 '제96회 글로벌 춘향선발대회'에서 '춘향 정'으로 선정됐다는 소식을 알렸다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr