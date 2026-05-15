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가수 로이킴이 새 리메이크 앨범 수록곡인 '스물다섯, 스물하나'의 라이브 영상을 선보이며 컴백 예열에 나섰다.로이킴은 지난 14일 오후 6시 공식 유튜브 채널의 자체 콘텐츠 '미리 불러 봄'을 통해 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'의 수록곡 '스물다섯, 스물하나'를 가창하는 영상을 게시했다. 정식 음원이 나오기 전 라이브 버전을 먼저 공개하며 팬들에게 특별한 선물을 선사한 셈이다.해당 영상 속 로이킴은 녹음실 부스 안에서 노래에 집중하는 모습으로 눈길을 끌었다. 도입부를 담담하게 시작한 로이킴은 후반부로 갈수록 힘 있는 가창력을 선보이며 원곡 특유의 아련한 정서를 본인만의 색깔로 재해석했다. 로이킴의 깊고 따뜻한 음색은 청춘의 기억을 자극하며 몰입도를 높였다.음원 공개에 앞서 곡을 미리 접한 팬들은 실시간 댓글을 통해 "라이브만 들어도 감정이 울컥한다", "로이킴의 감성으로 재탄생할 명곡들이 기다려진다", "한 편의 청춘 영화를 보는 것 같다" 등의 긍정적인 반응을 보였다.앞서 로이킴은 아날로그 분위기를 강조한 '스물다섯, 스물하나' 뮤직비디오 티저와 포스터를 차례로 노출하며 화제를 모은 바 있다. 이번 라이브 콘텐츠까지 공개되면서 로이킴의 감성으로 완성될 전체 수록곡에 대한 관심도 동반 상승하는 모양새다.한편, 로이킴의 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'은 오는 20일 오후 6시 정식 발매된다. 이번 음반에는 '앵콜요청금지'를 비롯해 '스물다섯, 스물하나', 'Smile Boy', '왜 그래', '한 사람을 위한 마음', '바람의 노래'까지 총 6곡이 담긴다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr